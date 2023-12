Koniec bojkotu nowej TVP? "Prawdopodobnie pierwszy polityk PiS"

Ale to się powoli zaczyna zmieniać. Popularny profil na portalu X śledzący absurdy dawnej TVP za rządów PiS, opublikował zdjęcie posła PiS Jarosława Sellina, który udzielił wywiadu nowej TVP. "To prawdopodobnie pierwszy polityk PiS, który wypowiedział się do mikrofonu TVP Info po akcji depisyzacji telewizji publicznej" - czytamy.