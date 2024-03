Konie w opłakanym stanie. Interweniowała policja

Za znęcanie się nad zwierzętami przez utrzymywanie ich w stanie zaniedbania i niechlujstwa właścicielowi grozi do trzech lat więzienia. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć do pięciu lat. W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka też nawiązkę w wysokości od tysiąca do 100 tys. zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.