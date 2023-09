Umierają po pracy na trasie do Morskiego Oka. Szokujący raport

Raport otworzyły poruszające historie zwierząt pracujących na popularnej trasie. "Kuban pracował w Morskim Oku od 2013 roku. Został wycofany z pracy po dwóch latach, ponieważ "utykał na nogę". Hortex miał 7 lat i zaczynał pracę razem z Kubanem. W 2015 roku nagle okazało się, że "gdy padał deszcz, to bał się peleryn i parasoli". Wycofano go z pracy. Lucky pracował na trasie od 2012 roku. Nie żyje - został "skierowany do uboju ze względów medycznych". W rzeźni ubito też Azyla, Fidela, Burego, Rora, Eseja, Sudana czy Karego. 7-letni Jukon umarł na trasie, podobnie jak 6-letni Jordek" - tak zaczyna Fundacji Viva!