Konflikt Rosja-Ukraina. Wicemarszałek Senatu: To jest czas próby dla wszystkich

Według najnowszych doniesień Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą ponad 100 tys. żołnierzy. Eksperci sądzą, że widmo inwazji jest realne. O komentarz do obecnych wydarzeń w Europie poprosiliśmy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. - Nic nie jest pewne w takich sytuacjach, dopóki się coś nie stanie. W tej sprawie Rosja ma więcej do stracenia niż Zachód. Byłbym zdziwiony, gdyby Rosjanie zdecydowali się na wojnę. Od lat 30. ubiegłego wieku Zachód bywał często głupi, spowolniony w swoich reakcjach wobec dyktatorów. Często za to płaciliśmy ogromną cenę, jednak na końcu to Zachód wygrywał - przekonywał w programie "Newsroom" WP. Dodał, że "Putin nie może wygrać tego pojedynku w długoterminowej perspektywie, bo poza czołgami i wymiarem czysto militarnym ten pojedynek odbywa się też w ludzkich umysłach". Polityk opozycji zwrócił się też do rządzących. - To jest czas próby dla wszystkich. Strasznie bym chciał, żeby ci, którzy nami rządzą, zdali sobie sprawę z tego, że Polska jest bezpieczna tylko dzięki sojuszom - stwierdził Kamiński, wskazując na rolę Unii Europejskiej.