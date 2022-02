Konflikt Rosja - Ukraina. Premier Morawiecki rozmawiał z Orbanem

- My też chcemy dzisiaj z wami w pełnym porozumieniu pracować nad ustawą o obronie ojczyzny. To kluczowa ustawa, ale nie możemy zapomnieć o tym, jaka była rzeczywistość jeszcze rok temu. Kto promował Nord Stream 2 i monopol gazowy. Warto o tym pamiętać, a dziś pracujmy po to, by wzmocnić obronność naszej ojczyzny - zakończył premier nawiązując do ustawy o obronności, którą ma zająć się Sejm.