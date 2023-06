Konflikt Prigożyn-Putin. Ekspertka możliwym rozwiązaniu

- Mamy do czynienia z walką szefa bandy, z szefem mafii - ocenia Krystyna Kurczab-Redlich, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina". - Sytuacja jest patowa. Jeżeli rzeczywiście Putin miałby zamiar dotrzymać gwarancji, jakie dał Prigożynowi, to ten ostatni wyszedłby z tego zwycięsko, dlatego, że stał się na moment jedyną osobą w całej Rosji, która na głos powiedziała prawdę o tej wojnie. (...) Unicestwiając Prigożyna, Putin potwierdziłby jego racje - podkreśliła Krystyna Kurczab-Redlich. - Tu jest pytanie, czy to była ustawka czy nie - dodała. Jak zauważyła, do Rosjan już dotarła prawda o wojnie w Ukrainie i tego nie da się cofnąć.