Konflikt o Małopolskę. "Proces słabnięcia przywództwa Kaczyńskiego"

Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu nie wybrało marszałka Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego, Łukasz Kmita po raz piąty poniósł w głosowaniu porażkę. W programie "Newsroom" WP Jan Maria Jackowski mówił, że "to nie jest tylko lokalna sprawa”. - Opinia publiczna może zobaczyć, jaki jest poziom konfliktu w ramach jednego środowiska politycznego - powiedział Jackowski. Zwrócił uwagę, że naocznym dowodem na to jest wystawienie przez innych radnych PiS kontrkandydata dla Kmity - Piotra Ćwika. - To pokazuje proces słabnięcia przywództwa Kaczyńskiego i kwestionowania jego decyzji - stwierdził gość programu.