Konferencja Premiera. Mateusz Morawiecki zaprosił opozycję na spotkanie

Morawiecki podkreślił jednocześnie, że chodzi również o ochronę życia osób starszych, ponieważ to właśnie oni są w największej grupie ryzyka. - Po trzecie utrzymanie gospodarki w możliwie nienaruszonym stanie i funkcjonowanie całej służby zdrowia z punktu widzenia wszystkich innych schorzeń, chorób, dolegliwości w sposób maksymalnie dostępny dla wszystkich pacjentów. To nasze cele strategiczne - spuentował premier.

Koronawirus w Polsce i tysiące przypadków. Michał Kobosko o "medycznym stanie wyjątkowym"

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki apeluje

Podczas konferencji premier zaapelował do seniorów. - Apelujemy o to, żeby osoby starsze pozostały w domach - powiedział. Premier dodał, że wprowadzone zostaną godziny dla seniorów. - Tak jak to było wiosną od 10 do 23 w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach - zaznaczył.