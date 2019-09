Konfederacja zabrała głos ws. szczepień. "Wolność wyboru"

Konfederacja Wolność i Niepodległość poinformowała, że na ich listach pojawią się działacze stowarzyszenia STOP NOP, które sprzeciwia się przymusowi szczepień. "Chcemy, aby ludzie mieli w tym względzie wolność" - podkreślili.

- Jeżeli państwo może nam dzieci szczepić, to jutro może nam dzieci zabić. Tu chodzi o sprawy podstawowe, o to, czym różni się człowiek od bydlęcia - powiedział w piątek w Sejmie prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke. - Bydlę można zaszczepić bez pytania go o zgodę, a człowieka nie. I dzieci należą do rodziców - dodał.