Konfederacja koszmarem PiS? "Chcą odebrać im tlen"

Prawo i Sprawiedliwość ponownie przewodzi w sondażowym zestawieniu partii politycznych. Tak wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. Prof. Sławomir Sowiński, w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, zwracał szczególną uwagę na to, jakie wyniki osiągnęły w badaniu mniejsze partie. W jego ocenie, w kontekście szans na kolejną wyborczą wygraną PiS, kluczowy jest wynik Konfederacji. Ta formacja, gdyby wybory miały się odbyć teraz, znalazłaby się poza Sejmem. - Kluczowe jest to, co dzieje się w dalszej stawce. Zwrócę uwagę na wynik Konfederacji. PiS, jeśli chce marzyć o trzeciej kadencji, musi zrobić wszystko, żeby nie przekroczyła progu pięciu procent, żeby to było wiadome znacznie wcześniej i żeby wyborcy Konfederacji przenieśli swój głos na PiS. Prawo i Sprawiedliwość będzie im chciało odebrać tlen - oceniał prof. Sowiński.

