Konfederacja komentuje sprawę Banasia. "Jest zlecenie z Nowogrodzkiej na szefa NIK"

Posłowie Konfederacji Robert Winnicki i Dobromir Sośnierz w czwartek odnieśli się podczas konferencji prasowej do sprawy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia.

Przypomnijmy, że Marian Banaś w środę 28 kwietnia wygłosił oświadczenie . Prezes Najwyższej Izby Kontroli odniósł się m.in. do tego, że w środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do podwarszawskiego domu jego syna , Jakuba Banasia. Jako pierwsza o tym incydencie poinformowała Wirtualna Polska.

- Działania operacyjne wobec mojego syna nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim są opublikowane wczoraj przez media fragmenty wyników kontroli, dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych na urząd prezydenta RP, które miały odbyć się w maju 2020 roku - powiedział w środę Marian Banaś. Zaznaczył, że również we wtorek NIK zapowiedział opublikowanie pełnej treści wyników kontroli 18 maja 2021 r.

Winnicki: widać, że jest zlecenie z Nowogrodzkiej na obecnego szefa NIK

- Widać, że jest zlecenie z Nowogrodzkiej na obecnego szefa Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ przez dwa lata nie udało się zebrał materiałów, które wskazywałyby na to, że szef NIK nie powinien pełnić swojej funkcji i zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej - powiedział lider Konfederacji. Dodał, że w ciągu ostatnich dwóch lat śledztwa ws. Mariana Banasia "mieliśmy najścia na mieszkania nie tylko Mariana Banasia, również jego najbliższych: córki i syna".

- Istnieje potrzeba politycznego gonienia króliczka, nie złapania (…). Istnieje potrzeba polityczna, żeby Mariana Banasia odwieść od kontrolowania władzy - kontynuował Winnicki. - Konfederacja składała i będzie składać do NIK wnioski o kontrole, chociaż w Ministerstwie Zdrowia tak jak ostatnio (…). O to, żeby NIK skrupulatnie przyglądał się i patrzył tej władzy na ręce - dodał.

"Te działania muszą się spotkać z odpowiedzialnością karną"

- Te działania, które podejmuje dzisiaj rząd, które podejmuje Mariusza Kamiński na zlecenie Nowogrodzkiej, i za które odpowiada wicepremier ds. bezpieczeństwa, a które szef NIK nazwał wczoraj państwem policyjnym - a wręcz bolszewizmem - muszą spotkać się w konsekwencji z odpowiedzialnością karną urzędników, którzy za to odpowiadają - ocenił.

Sośnierz o akcji CBA w domu syna Banasia. "Rozkład wewnętrzny państwa polskiego"

Po chwili głos zabrał poseł Dobromir Sośnierz. - To, co widzimy to jest kolejny etap rozkładu wewnętrznego państwa polskiego - oświadczył.