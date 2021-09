Koncesja dla TVN24. Wiceszef MSZ: stan prawny musi zostać doprecyzowany

Wiceszef MSZ: TVN nie jest winny temu, że przepisy są nieprecyzyjne

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział w TVN24, że decyzja o przedłużeniu tej stacji koncesji na nadawanie pokazuje, że "histeria wokół tej sprawy, to odliczenia na antenie, to odliczanie (do końca obowiązywania koncesji) przez różnych innych polityków tych dni, to jednak była farsa".