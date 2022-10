Komunikacja miejska we Wszystkich Świętych. Organizacja w największych polskich miastach

Komunikacja miejska Warszawa. Wszystkich Świętych

1 listopada na warszawskie ulice wyjedzie 25 dodatkowych linii specjalnych, które będą obsługiwały pasażerów w okolicach cmentarzy. Część z nich ma kursować z częstotliwością co 1-2 minuty. W dniu Wszystkich Świętych w stolicy zwiększy się także częstotliwość kursowania linii regularnych i metra. Takie działanie ma zachęcić mieszkańców i przyjezdnych do zamiany samochodu na komunikację miejską, co ma usprawnić ruch w pobliżu największych cmentarzy.