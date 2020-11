Komu ufają Polacy? Instytucje poddane ocenie

Sondaż, który na zlecenie Onetu przeprowadził IBRiS, sprawdzał zaufanie do różnych instytucji publicznych. Obok pytań o stosunek do służb mundurowych znalazły się pytania o to, jakie emocje budzą w respondentach kościoły czy instytucje międzynarodowe. Okazuje się, że największym zaufaniem Polacy obdarzają obecnie wojskowych.