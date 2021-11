Kompletna demolka. Starsza pani myślała, że telewizor eksplodował

Huk, błysk i sypiący się tynk oszołomił lokatorkę budynku przy Złotej. Przytomnie jednak natychmiast sięgnęła po telefon i zadzwoniła po straż pożarną. Poinformowała przy tym, że doszło do eksplozji telewizora. Sądziła, że to jest powodem tych zniszczeń, jakie dokonały się na jej oczach, a które spowodowały, że podziurawiona została ściana, a odbiornik telewizyjny katapultował się i trafił do innego pokoju.