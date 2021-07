Terapia za 6 tys. zł i "wskaźnik 130". Sprawdziliśmy, jak leczą samozwańczy specjaliści

- Nie jest to nowe zjawisko, bo efekt Dunninga-Krugera został opisany już wiele lat temu. Oczywiście zjawisko to ma ścisły związek z zarabianiem pieniędzy i tu pojawia się kolejny problem. Idziemy do osoby, która wprowadza nas w błąd, ale przy tym jest niesamowicie przekonująca, daje rozliczne przykłady swoich terapii, jest nad wyraz miła i wykorzystuje to, że wie, co chcielibyśmy usłyszeć, a są to osoby zazwyczaj charyzmatyczne. Skoro przychodzimy ze złym samopoczuciem, to chcemy je poprawić, jeśli bolą nas stawy, to chcemy, żeby przestały, itp. Taka osoba oferuje nam pomoc i szybko staje się naszym "przyjacielem" i powiernikiem naszych bolączek, błyskawicznie znajduje sposób na nasze dolegliwości - dodaje.