Komorowski "zbiera" konserwatystów. Na wykład Tuska nie przyszedł. "Obrażony na liderów PO"

Były prezydent zaprosił część polityków Platformy Obywatelskiej – a także ludzi niezajmujących się już czynnie polityką – by podebatować o współczesnym konserwatyzmie. Bronisław Komorowski utrzymuje kontakty ze swoim dawnym środowiskiem politycznym. Tyle że to kontakty wybiórcze – słyszymy.

Były prezydent jest skonfilktowany z częścią ważnych polityków Platformy. Na Grzegorza Schetynę – jak słyszymy – Komorowski ma być "obrażony". Powód? Lider PO nie chciał "podarować" mu pierwszego miejsca na liście w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Komorowski oficjalnie twierdzi co innego: że to Schetyna namawiał go do startu, ale on sam nie chciał (więcej TUTAJ).