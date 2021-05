Komorowski wystartuje w wyborach? Były prezydent odpowiada

Bronisław Komorowski ma wrócić do polityki i utworzyć nową, konserwatywną formację wraz z politykami Koalicji Polskiej. M.in. o te plany był prezydent pytany był w poniedziałek rano. Komorowski skomentował także obecną sytuację w Platformie Obywatelskiej i stwierdził, że partia "dzisiaj ma kłopoty, bo równowaga ideowa została zburzona".

Bronisław Komorowski w poniedziałek był gościem porannej rozmowy portalu Gazeta.pl. Były prezydent RP pytany był m.in. o list, który wystosowała grupa parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Autorzy pisma przekonywali m.in., że "bez daleko idących zmian nie mamy szans utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów". Podpisani pod listem apelowali też o podjęcie "poważnej debaty", która miałaby prowadzić do "wieloaspektowej przemiany wewnętrznej".

Komorowski nawiązał w tym kontekście do przywództwa Borysa Budki w PO. Jak stwierdził, obecny lider partii wziął na siebie odpowiedzialność za Platformę w trudnych chwilach.

Bronisław Komorowski ocenił przywództwo Borysa Budki w PO

- Włożył w to wiele wysiłku, serca i zaangażowania. Znam go jako człowieka, polityka bardzo uczciwego. On ma tendencje do mówienia prawdy nawet wtedy, kiedy ona jest gorzka i niekoniecznie służąca wyborczo. Ma tendencję do brania na siebie odpowiedzialności, zdejmowania odpowiedzialności z innych - ocenił był prezydent.

Przykładem takiego zachowania ze strony Budki było - zdaniem Komorowskiego - "wzięcie na siebie" przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

- Jest szalenie przyzwoitym człowiekiem i przyzwoitym politykiem. Rzadkim typem na polskiej scenie politycznej, gdzie dominującą cechą jest albo pragmatyzm, albo kompletny cynizm polityczny - powiedział rozmówca portalu.

Bronisław Komorowski wróci do polityki? "PO miała swoje wielkie dni"

Nawiązując jeszcze do listu, ale i też do obecnej sytuacji w Platformie stwierdził, że partia przechodzi coś na kształt kryzysu.

- Nie jest nigdzie to wprost powiedziane, ale z pewnego ducha niektórych zdań, ze składu osób, które podpisały raczej przyjmuję to jako wyraz właśnie tego o czym mówiłem sam wielokrotnie i Borysowi Budce i Grzegorzowi Schetynie kiedyś, że PO miała swoje wielkie dni i szła od sukcesu do sukcesu politycznego, gdy była w niej wewnętrzna równowaga pomiędzy konserwatywnym skrzydłem a liberalnym, była partią konserwatywno-liberalną. Dzisiaj ma kłopoty, bo od 2013 r. może 2014 r. ta równowaga ideowa została zburzona - oświadczyły były prezydent RP - dodawał.

Bronisław Komorowski wróci do polityki? "Co dalej będzie, życie pokaże"

Bronisław Komorowski - od czasu wsparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego - wypytywany jest swoją aktywność polityczną i plany w tym zakresie. W rozmowie stwierdził m.in., że "nigdy z polityki nie odszedł". Pełni natomiast funkcję komentatora wydarzeń politycznych i "osoby wspierającej środowisko PO".

- A dziś postanowiłem wspierać Koalicję Polską budowaną wokół Kosiniaka-Kamysza, bo zadeklarował wolę budowania konserwatywnego bieguna - powiedział. Podkreślił jednak, że jednocześnie nie wycofuje wsparcia i swojej sympatii dla Platformy Obywatelskiej.

Spytany o to, czy planuje swój start w wyborach np. do Senatu odparł: - Nie należy się nigdy zarzekać. Na razie nie mam planów startu w wyborach, co dalej będzie, życie pokaże.

Bronisław Komorowski o PO. "Platforma dokonała zwrotu w lewo"

Komorowski zaznaczył, że inicjatywa dotycząca "budowania konserwatywnego bieguna" z szefem PSL wynika m.in. z tego, że dzisiaj PiS "może spać spokojnie do wyborów, bo w zasadzie nie ma dla kogo utracić swoich wyborców".

Dodał, że jego zdaniem PO poszła skręciła w stronę " zwrotu ideowego w stronę, która dla mnie nie jest sympatyczna".

- Ja nie jestem członkiem PO. Platforma dokonała zwrotu w lewo i będzie konkurowała o wyborców z Lewicą, a nie z PiS - powiedział. Zapytany o to, czy w związku z tym w takim razie głosowałby dziś na Koalicję Polską odpowiedział: - Serce mi zawsze podpowiadało, żeby głosować na PO, bo tam mam przyjaciół i korzenie polityczne. Ale rozum mi podpowiada, że należy wesprzeć środowisko, które ma szanse przyciągnąć wyborców z bieguna konserwatywnego - oznajmił.

Bronisław Komorowski o Polska 2050 Szymona Hołowni

Były prezydent skomentował też przepływy polityków do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

- Przepływ do partii pana Szymona Hołowni, to jest głównie przepływ ze strony Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Z punktu widzenia przyszłości opozycji, rozgrywki z PiS, to jest mieszanie ciągle tą samą łyżeczką, w tej samej szklance herbaty. Być może to jest spowodowane tym, że takie konserwatywne poglądy głosi pan Szymon Hołownia, ale chyba głosi je jako swoje własne, osobiste poglądy, a dobiera sobie współpracowników wyraźnie z takim śladem, powiedziałbym, myślenia w kategoriach liberalnych, lewicowych, wystarczy po personaliach popatrzeć - skwitował Bronisław Komorowski.

