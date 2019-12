Komisja Sprawiedliwości pracowała nad projektem PiS ws. sędziów. Burzliwe obrady

Gorąco w Sejmie. Trwa posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która pracuje nad nowelizacją ustawy autorstwa PiS ws. sędziów. Wpłynęły poprawki, głos zabrały członkowie Biura Legislacyjnego, którzy krytycznie odnieśli się do przepisów.

PiS zgłosiło około 20 poprawek do ustawy "dyscyplinującej" sędziów. "Rzecznicy dyscyplinarni przy sadach apelacyjnych i zastępcy - przy sądach okręgowych - będą powoływani na nowych zasadach, ale do czasu aż obecni zakończą swoją kadencję" - relacjonuje reporter RMF FM, który jest w posiadaniu tych poprawek. W ustawie pojawiła się również preambuła wypracowana przez Porozumienie.

Gorąco w Sejmie. Burza podczas posiedzenia komisji

To stało się przedmiotem zażartej dyskusji podczas obrad komisji. Członkowie komisji zwracają uwagę na to, że poprawki rozdano w trakcie posiedzenia. Wiceprzewodnicząca Kamila Gasiuk-Pihowicz domagała się przełożenia spotkania po to, by zapoznać się ze zgłoszonymi poprawkami. Na to nie zgadza się szef komisji Marek Ast.