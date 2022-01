Komisja śledcza ws. Pegasusa? Zdecydowana reakcja z rządu

Opozycja chce powołania komisji śledczej w sprawie inwigilacji oprogramowaniem Pegasus w Polsce. Co na to minister w KPRM Michał Wójcik (Solidarna Polska)? - Wydaje mi się, że to nie jest potrzebne w tej chwili, w żadnym razie. Komisja śledcza jest powoływana wtedy, kiedy zawodzą inne instytucje, takie jak chociażby prokuratura - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Panie redaktorze, pamięta pan jak w tygodniku "Wprost" była akcja służb? Była komisja śledcza? Więc to nie jest tak, że zawsze, w każdym przypadku, komisja śledcza powinna być powołana - kontynuował Wójcik. Minister podkreślił, że "komisja śledcza jest wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa, kiedy zawodzą, źle działają, a tym przypadku nie ma czegoś takiego". - To, że opozycja grzeje ten temat, to zrozumiałe, bo oni nie ma mają się czego innego przyczepić - stwierdził polityk Solidarnej Polski.