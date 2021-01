Komisja Europejska wprowadza mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek

- Dziś Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze, zgodnie z którym eksport pewnych produktów staje się przedmiotem autoryzacji. Dotyczy to przejrzystości eksportu szczepionek na COVID-19 - oznajmił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

- Nie możemy tracić czasu z powodu tego, że szczepionki nie będą dostarczone zgodnie z harmonogramem. Żeby to osiągnąć, musimy zapewnić, że wszystkie kontrakty na zakup szczepionek będą przestrzegane. Zapłaciliśmy tym firmom za zwiększenie produkcji i teraz oczekujemy, że wywiążą się z zobowiązań - dodał wiceszef KE.

- Celem mechanizmu jest zapewnienie pełnej transparentności. Brakowało jej dotychczas. Jeśli będzie taka potrzeba to zapewni nam też narzędzie do zagwarantowania dostaw szczepionek - powiedział Dombrovskis.

Propozycja mechanizmu to reakcja Unii Europejskiej na zapowiedzi firmy farmaceutycznej AstraZeneca, która poinformowała w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza dostarczać do UE zakontraktowanej liczby szczepionek, znacznie zmniejszając planowane dostawy. Firma tłumaczy to trudnościami w procesie produkcji.