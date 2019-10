Komisja Europejska skarży Polskę. Wniosek jest już w TSUE

Luksemburg. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodzi o tzw. system dyscyplinarek sędziowskich. KE naciska na "przyśpieszony tryb orzekania skargi".

10 października KE przekazała, że skieruje skargę do TSUE "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Zdaniem Brukseli system nie gwarantuje rozpatrywania spraw w "rozsądnym czasie", co umożliwia ministrowi sprawiedliwości - za pośrednictwem mianowanych przez niego rzeczników dyscyplinarnych - doprowadzenie do sytuacji, w której przeciwko sędziom sądów powszechnych będą toczyć się długotrwałe postępowania dyscyplinarne. Nowy system - według KE - wpływa również na prawo sędziów sądów powszechnych do obrony.