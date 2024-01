Komisja ds. Pegasusa. Znamy nazwiska kandydatów PiS

Mariusz Gosek, Jacek Ozdoba, Marcin Przydacz oraz Sebastian Łukaszewicz - jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, ostatecznie tacy są kandydaci z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do komisji śledczej ds. Pegasusa. Pozostałe kluby mogą zgłaszać zastrzeżenia do kandydatur do godziny 12.00