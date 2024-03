Komisja ds. Pegasusa rozgoryczona. "W PiS wiedzą, że nic nie mamy"

We wtorek, dzień przed kolejnym posiedzeniem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, m.in. w domu Zbigniewa Ziobry . W rezultacie doszło do zatrzymania czterech osób oraz licznych materiałów dowodowych. Przeszukania dotyczyły największej dotacji Funduszu Sprawiedliwości, przekazania 100 mln złotych na ośrodek pomocy ofiarom przestępstw Archipelag.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, do akt sprawy dołączono m.in. akta związane z zakupem systemu Pegasus. Jeden z zatrzymanych przez służby telefonów ma należeć do Michała Wosia, który w roli świadka ma pojawić się w środę przed komisją śledczą.

- Nie ma woli politycznej, by ta komisja mogła pracować . Mamy tarzać się w błocie z politykami PiS , a śmietankę i tak spije rząd, ogłaszając szczegóły inwigilacji - powiedział inny, wyraźnie rozgoryczony, nawiązując do zapowiedzianego na kwiecień wystąpienia Adama Bodnara w Sejmie, na którym ma ujawnić szczegóły dot. Pegasusa.

- Wszyscy są zszokowani tym brakiem współpracy. Przecież w PiS wiedzą, że nie mamy nic, bo mają wgląd do tych samych materiałów, co my. Czy w rządzie nie zdają sobie sprawy, że jeśli nie zaczną się dzielić, to alternatywą jest powrót PiS do władzy? - gorzko stwierdził inny z członków komisji.