Komentarze po wypowiedzi Kaczyńskiego o zbrojeniach Niemiec. Mówili o "tworzeniu podziałów" i "wrogu o bram"

Damian Boeselager zgodził się, że UE faktycznie znajduje się teraz w trudnej sytuacji. – Mimo to czas najwyższy określić, czy chcemy wrócić do takiej Europy, w której państwa członkowskie działają oddzielnie i przez to są słabsze, czy jednak uda nam się wykonać kolejny krok, by Europa mogła być bardziej sprawcza – powiedział niemiecki polityk.