Kołodziejczak wezwany. "We wtorek mam przesłuchanie ws. Pegasusa"

Pegasus to zaawansowane oprogramowanie, stworzone przez izraelską firmę NSO Group. Zostało ono zaprojektowane do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Pegasus umożliwia nie tylko podsłuchiwanie rozmów z zainfekowanego smartfona, ale także dostęp do przechowywanych w nim danych, takich jak e-maile, zdjęcia, nagrania wideo, a także do kamer i mikrofonów urządzenia.