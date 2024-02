Kołodziejczak szykuje zwolnienia? "Będę bezwzględny"

Trwają protesty rolników w całej Polsce związane m.in. z napływem zboża z Ukrainy i Zielonym Ładem. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zapowiada zmiany w urzędach, ponieważ - jak twierdzi - "mamy do czynienia z rozpuszczeniem pracowników i złymi przyzwyczajeniami". - W tamtym tygodniu przekazałem pracownikom, że kończę tolerowanie nieudolności pracowniczej i kończę słuchać wymówek, że czegoś się nie dało zrobić - zapowiedział Kołodziejczak. Prowadzący Michał Wróblewski zapytał lidera Agrounii, czy będzie zwalniał pracowników. - Będę bezwzględny, dzisiaj walczymy o interes Polski - odparł. Dopytywany, stwierdził także, że za nieudolnością pracowniczą mają stać "sabotażyści z PiS". - Ludzie, którzy są związani ze złymi nawykami i po pracy chodzą, i opowiadają swoim partyjnym kolegom, co dzieje się w danej instytucji - stwierdził wiceszef resortu rolnictwa. Dodał także, że od kilku dni trwa na niego nagonka w internecie ze strony osób, w których interesy uderza. - Pierwszy raz w życiu zaczynam się trochę obawiać o to, co się dzieje, kiedy jestem w różnych miejscach sam - powiedział gość programu.