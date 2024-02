Kołodziejczak ostro o Kaczyńskim. "Niech nie robi z siebie sieroty"

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie prosić Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, aby podał się do dymisji. Michał Kołodziejczak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski stwierdził, że Wojciechowski nie powinien podawać się do dymisji. - Wojciechowski działał na polecenie PiS i Kaczyńskiego. A dzisiaj Kaczyński szuka sobie kozła ofiarnego dla swojej polityki - stwierdził szef Agrouniii. Wiceminister rolnictwa stwierdził także, że "polityczna odpowiedzialność za to, co dzieje się w rolnictwie, w 100 proc. leży na prezesie Kaczyńskim". - Teraz niech nie robi z siebie sieroty, która mówi, że ktoś jemu coś zepsuł - skwitował Kołodziejczak.