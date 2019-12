Kołobrzeg. Zabójstwo 16-latka. Nowe informacje ws. sprawcy morderstwa

Kołobrzeg. Nowe doniesienia ws. śmierci 16-latka, którego ciało znaleziono na klatce schodowej. Według nieoficjalnych doniesień, zabił go kolega ze szkoły.

Ciało nastolatka znaleziono na klatce schodowej w jednym z bloków w Kołobrzegu przy ulicy Rybackiej. Jak podaje Radio Szczecin, do tragedii doszło około godziny 6:00 rano, gdy 16-latek wychodził z domu do szkoły. Miał zginąć na miejscu od ciosów zadanych ostrym narzędziem.

To matka chłopaka znalazła go na klatce schodowej. Jej krzyk usłyszeli sąsiedzi, którzy powiadomili służby.

Z informacji radia wynika, że sprawcą zbrodni jest kolega ze szkoły 16-latka. 17-letni Adrian W. miał zaatakować chłopaka, gdy ten opuścił mieszkanie. Sprawca uciekł i wrócił do swojego mieszkania, które znajdowało się niedaleko. Nastolatek przebrał się i poszedł do szkoły. To właśnie tam został zatrzymany przez policję.