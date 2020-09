Kołobrzeg. Koronawirus w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym Posejdon. Zmarł kuracjusz

- Robimy wszystko, żeby te pobyty były bezpieczne, ale niestety, dziś dynamika zakażeń koronawirusem jest tak duża, że taka sytuacja może spotkać każdego z nas, bez względu na to, co robimy - powiedział w rozmowie z portalem kolobrzeg.naszemiasto.pl prezes zarządu Posejdona Mariusz Ławro.

Kołobrzeski ośrodek sanatoryjno-wczasowy został zamknięty. W piątek do lekarza placówki zgłosił się jeden z kuracjuszy. - W związku z niepokojącymi objawami nasz lekarz skierował go do szpitala. Tam zdiagnozowano u niego koronawirus - stwierdził Ławro.