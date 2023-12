Kolizja z udziałem kolumny Joe Bidena. Ochroniarze chwycili za broń

olizja drogowa z udziałem kolumny prezydenckiej Joe Bidena w samym centrum Wilmington w stanie Delaware w USA. Wieczorem w niedzielę Jill i Joe Bidenowie opuszczali siedzibę lokalu prezydenckiej kampanii. Pierwsza dama zdążyła już wejść do auta. Joe Biden zatrzymał się natomiast, by odpowiedzieć na pytanie dziennikarza. Wówczas srebrny sedan uderzył w jeden z pojazdów kolumny prezydenta. Nagranie z chwili po incydencie udostępniła na platformie X m.in. amerykańska dziennikarka Victoria Brownworth, która była akurat na miejscu i relacjonowała przejazd Bidena. Na nagraniu widać, że agenci tajnych służb Secret Service od razu ruszyli do kierowcy srebrnego auta i chwycili za broń. Pozostała część funkcjonariuszy eskortowała prezydenta USA do innego pojazdu. Jak przekazał Reuters, pomimo kolizji sprawca zdarzenia próbował jechać dalej. Został jednak otoczony przez funkcjonariuszy, którzy automatycznie chwycili za broń. Według lokalnej policji to kierowca sedana nie dostosował się do sygnałów świetlnej kolumny, za co otrzymał mandat, podczas gdy Bidenowie bezpiecznie wrócili do swojego domu w Wilmington.