Kolizja samochodu prezydenta Andrzeja Dudy. "Kolumna próbowała ominąć korek"

- Sygnały świetlne i dźwiękowe było widać i słychać z daleka, więc przykuły uwagę. Moje biurko stoi tuż przy oknie, więc mogłem obserwować przejazd kolumny – mówi Wirtualnej Polsce świadek kolizji prezydenckiego samochodu.

Do kolizji doszło we wtorek przed godz. 15. Samochód z prezydentem Andrzejem Dudą najechał na separator oddzielający jezdnię od torowiska na moście Powstańców Śląskich w centrum Krakowa. Jak poinformowała Służba Ochrony Państwa komputer pokładowy prezydenckiego auta wskazał na obniżony poziom powietrza w przedniej prawej oponie. Prezydent, wraz z pierwszą damą, przesiadł się do innego samochodu i pojechał na spotkanie do Bochni.