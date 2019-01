Kolizja kolumny rządowej z Beatą Szydło. Wiemy ile kosztowała naprawa aut

135 115,68 złotych – tyle dokładnie kosztowała naprawa dwóch aut Audi Q7 oraz BMW należących do Służby Ochrony Państwa, które uczestniczyły w kolizji kolumny rządowej w Imielinie na Śląsku. Doszło do niej w październiku 2018 r. W jednym z aut podróżowała wicepremier Beata Szydło. Kolizję nazwała wówczas „drobną stłuczką”.

Duża liczba uszkodzeń

O koszty naprawy rządowych aut zapytał komendanta SOP Tomasza Miłkowskiego poseł Platformy Krzysztof Brejza . Wirtualna Polska dotarła do odpowiedzi przygotowanej przez Służbę Ochronę Państwa. Z pisma nie wynika, iż była to jedynie „drobna stłuczka”, jak nazwała zdarzenie drogowe Beata Szydło.

- W wyniku kolizji w samochodzie Audi Q7 doszło do uszkodzenia: zderzaka przedniego, błotnika, chłodnicy wody, chłodnicy oleju, chłodnicy klimatyzacji, pokrywy przedniej oraz reflektorów przednich. Całkowity koszt naprawy wyniósł 43 144,66 złotych. Samochód został naprawiony w 2018 roku – informuje szef SOP Tomasz Miłkowski. I jak dodaje, auto miało wykupioną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Koszt naprawy pokryty został przez funkcjonariusza, który prowadził Audi - do kwoty trzymiesięcznego uposażenia. Pozostała część środków pochodziła z budżetu SOP.

A co z autem, w którym jechała wicepremier Beata Szydło? Tutaj koszt naprawy wyniósł ponad 2 razy więcej. - Koszt przywrócenia auta do stanu sprzed kolizji szacowany jest na 91 981,02 zł.(…) W wyniku kolizji w samochodzie BMW doszło do uszkodzenia: zderzaka przedniego, pokrywy przedniej, reflektorów przednich, zderzaka tylnego, pokrywy bagażnika, lamp tylnych oraz tłumika końcowego – wylicza komendant SOP Tomasz Miłkowski. Podobnie jak w przypadku Audi Q7, auto miało wykupione OC. A koszty naprawy zostaną pokryte z uposażenia funkcjonariusza, który siedział za kierownicą BMW (do trzykrotności uposażenia) oraz z budżetu SOP.