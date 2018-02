Kolejny zwrot ws. wyborów w Warszawie. PiS "przesuwa termin"

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, PiS w najbliższych tygodniach nie ogłosi swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Z zapowiedzi marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wynika, że nastąpi to dopiero na przełomie kwietnia i maja.

Przypomnijmy, zaledwie w ubiegłym tygodniu Karczewski zapowiadał, że władze partii podejmą decyzję "w najbliższym czasie". - To kwestia najbliższych tygodni - mówił.

Wtedy też doszło do niespodziewanego zgrzytu z wiceministrem sprawiedliowości Patrykiem Jakim. Marszałek Senatu zasugerował, że to on może być kandydatem na prezydenta, a szef komisji weryfikacyjnej - na zastępcę. - Nie zgodzę się na taki wariant - ripostował Jaki.