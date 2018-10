Kolejny zadziwiający komentarz Beaty Mazurek o PSL. Dosadna riposta

Beata Mazurek zasugerowała, że PSL powinno zmienić lidera, aby mieć zdolność koalicyjną z innymi ugrupowaniami, chociażby z PiS-em. Reakcja była błyskawiczna.

- Wygląda na to, że w wielu sejmikach możemy mieć samodzielną większość, a jaki będzie rozkład sił politycznych, to zobaczymy. Na razie wiemy, że poparcie PSL-owi spada. Być może to PSL powinien się zastanowić nad tym, czy nie warto zmienić lidera, żeby PSL mogło mieć zdolność koalicyjną z innymi ugrupowaniami, chociażby z nami - mówiła rzeczniczka PiS-u w Sejmie. Wpis o podobnej treści zamieściła też na Twitterze.