Kolejny rosyjski parlamentarzysta zaprotestował przeciwko wojnie z Ukrainą

Michaił Matwiejew to drugi deputowany Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji), który sprzeciwił się prowadzeniu wojny z Ukrainą. Jak podkreślił, gdy opowiadał się za uznaniem niepodległości separatystycznych republik, "głosował za tym, by nie bombardowano Donbasu", a nie za bombardowaniem Kijowa. Polityk wezwał też do przerwania wojny.