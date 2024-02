Kolejny wypadek na Śnieżce. Czeszka ześlizgnęła się "rynną śmierci"

Pod koniec stycznia w Karkonoszach zginęło dwóch mężczyzn - 23-letni mieszkaniec woj. lubuskiego i 47-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. - Był to upadek ze szczytu Śnieżki aż do dna Kotła Łomniczki, to ok. 900 m - wyjaśnił Adam Tkocz, p.o. naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR.