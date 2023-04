Kolejny wybuch na Kamczatce. 10-kilometrowe pióropusze popiołu

Jak podaje "India Today", we wtorek, o godzinie 6:31 czasu lokalnego, doszło do erupcji wulkanu Szywiełucz, ale ostrzeżenia pojawiły się już wcześniej. Volcano Observatory Notice for Aviation ostrzegał przed eksplozjami na wysokość nawet 15 metrów, alarmując, że mogą one wystąpić w każdej chwili. To kolejny wybuch wulkanu na Kamczatce w ciągu ostatnich dni. 7 kwietnia doszło do eksplozji znajdującego się tam Wulkanu Bezimiennego.