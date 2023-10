Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiemu. "Histeryczne ruchy"

Ziobro potwierdza: prokuratura przedstawi kolejny wniosek

- Jest pytanie, czy ci wszyscy ludzie, którzy składają zeznania obciążające pana marszałka Grodzkiego, to są histerycy, czy ciężko chorzy pacjenci, którzy zostali wykorzystani przez pana marszałka Grodzkiego, oszukani, nakłonieni do płacenia za to, co im się za darmo należało? - odniósł się do słów Grodzkiego minister Ziobro, który również w środę był w Toruniu.