Immunitet Grodzkiego. Senat zdecydował ws. marszałka

W odpowiedzi usłyszeli, że mogli zapoznać się z wnioskiem w sekretariacie komisji, gdzie był udostępniony do wglądu. Rybicki zaznaczył, że to normalna praktyka w tego typu przypadkach, znana wszystkim senatorów z innych kadencji i tylko raz w historii Senatu i to w drodze wyjątku - gdy marszałkiem Senatu był Stanisław Karczewski - senatorom przesłano kopie wniosku.