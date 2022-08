Kolejny triumf Ukraińców. Zniszczyli rosyjską przeprawę przez Dniepr

Chłań stwierdził, że należy się wstrzymać z przekazywaniem pogłosek o wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji miejscowościach, ponieważ jest to "wrażliwa kwestia", a rozgłaszanie niesprawdzonych doniesień posłuży wyłącznie najeźdźcom. "Apeluję (też) do mieszkańców, by pozostawali w bezpiecznych miejscach i ograniczyli przemieszczanie się" - napisał Chłań, odnosząc się do ukraińskich działań bojowych w obwodzie chersońskim.