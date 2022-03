Kolejny ślub ukraińskich żołnierzy. "Przed nami ciężkie czasy"

Ślub żołnierzy podczas rosyjskiej inwazji

To już kolejna taka uroczystość w ostatnim czasie. Na początku marca dwoje ukraińskich żołnierzy - Lesia Iwaszczenko i Waleri Filimonow - zawarło związek małżeński w punkcie kontrolnym przy jednym z wjazdów do Kijowa. Żołnierze to członkowie ochotniczych oddziałów obrony terytorialnej kraju.