Kolejny przeciek z FSB? Jest mowa o wystąpieniu Putina

Wszystkie te zabiegi mają posłużyć rosyjskiej propagandzie. Rosja ma tym sposobem zrzucać odpowiedzialność za rozpętanie wojny na Zachód twierdząc, że jeśli ten spełni jej oczekiwania - zapanuje spokój. Jeśli zaś tego nie zrobi, wówczas ma to oznaczać, że to kraje Europy dążą do konfliktu militarnego.