Kolejny program PiS na celowniku NIK. Marlena Maląg odpowiada

Nie było gwarancji, że "publiczne środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych zostaną wydawane zgodnie z ustawowymi zasadami gospodarności". NIK zgłosiła również zastrzeżenia co do sposobu "rozdysponowania środków przez ówczesnego wiceministra w ramach tzw. oceny strategicznej". To pieniądze, które ministerstwo mogło przeznaczyć na wybrane przez siebie projekty.