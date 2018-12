Kolejny mocny list Kiszczaka do Wałęsy. Ujawniono szczegóły

Ujawniono kolejne listy do byłego prezydenta Lecha Wałęsy, napisane przez generała Czesława Kiszczaka. Korespondencja miała być reakcją na jedną z wypowiedzi Lecha Wałęsy w telewizji, w której sugerował, że masakra w kopalni "Wujek" została zaplanowana już na początku stanu wojennego. Kiszczak pisze o tajemniczym spotkaniu.



W Hoover Institute w Stanford dziennikarze Polskiego Radia i dziennika "Rzeczpospolita" odnaleźli dokumenty z prywatnej kolekcji Czesława Kiszczaka. Wśród nich są nieznane dotąd listy generała Czesława Kiszczaka do Lecha Wałęsy .

Miał być on reakcją generała na jedną z wypowiedzi Lecha Wałęsy w telewizji w 2004 roku. Były prezydent miał wówczas powiedzieć, że tuż po jego zatrzymaniu 12 grudnia 1981 roku, ale jeszcze przed masakrą górników w kopalni "Wujek” dzwonili do niego różni generałowie. Jeden z nich miał stwierdzić, że aby zastraszyć naród musi zginąć kilka osób. "Ujawniam to po raz pierwszy..”. - zapewnił wtedy Wałęsa.