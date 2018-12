"Kiszczak Papers". Odnaleźli nieznane dokumenty Czesława Kiszczaka. W tym list do Lecha Wałęsy

W Hoover Institute w Stanford odnaleziono dokumenty z prywatnej kolekcji Czesława Kiszczaka. Jest wśród nich nieznany historykom list generała do Lecha Wałęsy z 31 maja 1993 roku. Pokazuje on próbę "rozgrywania" ówczesnego prezydenta, sugeruje też wiedzę na temat jego przeszłości w SB.

W dokumentach pojawia się też wątek o dokumentach dotyczących inwigilacji kościoła. Czesław Kiszczak do końca życia zaprzeczał, że były one niszczone, natomiast w liście wprost pisze do Lecha Wałęsy, że po unormowaniu się stosunków z Kościołem, dokumenty w większości zostały zniszczone.