Kolejny kontrowersyjny projekt. Minister odpiera zarzuty

Do Sejmu trafił kolejny kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe. Jest nazywany "Lex Wójcik" z racji jego przedłożenia przez ministra w KPRM Michała Wójcika z Solidarnej Polski. Przewidziano w nim kary więzienia za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi. Dotyczy on osób kierujących m.in. szkołami i placówkami oświatowymi. Dlaczego Wójcik chce wysyłać dyrektorów szkół do więzienia? - Nie mam takiej intencji, w żadnym razie. Opozycja dokładnie tak samo manipuluje przy moim projekcie, jak przy wszystkich tematach, w których rozmawialiśmy - przekonywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jest to projekt zmian w trzech ustawach. Chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jednostką prywatną, jest dyrektor takiej jednostki, to żeby ponosił odpowiedzialność na takich samych zasadach jak dyrektor placówki publicznej za swoje zaniechania bądź przekroczenia uprawnień - tłumaczył Wójcik.