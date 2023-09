Kolejny groźny incydent. 54-latek wtargnął do biura posłanki

54-letni mężczyzna wtargnął we wtorek do biura poselskiego Barbary Dziuk (PiS) w Tarnowskich Górach - potwierdziła śląska policja. 54-latek został zatrzymany. Prawdopodobnie odpowie za tzw. naruszenie miru domowego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia.