Kolejny atak na Krym. "Rosjanie traktowali półwysep jak Saint-Tropez"

- Wynika to też z tego, że Ukrainie ciężko jest zrealizować spektakularne cele w trakcie trwającej ofensywy. Krym balansuje w ukraińskim przekazie, jeśli chodzi o aktywność na froncie. Chcą mocno przekazać, że mają inicjatywę. Do końca nie wiemy, ile jest to efektem rakietowych ostrzałów albo działań ukraińskich służb specjalnych, a ile jest to działalność wewnętrznych grup dywersyjnych przerzuconych na Krym: partyzantki, ruchu oporu. Mogli znaleźć jedną, drugą lukę w rosyjskim systemie obrony przeciwlotniczej. Albo wykorzystali swoją inwencję twórczą – komentuje płk rez. Maciej Matysiak.