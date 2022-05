Kolejny atak Anonymous. Tym razem uderzyli w rosyjski bank

Cult.DAO to zdecentralizowana organizacja autonomiczna. Jej celem jest "wzmocnienie i finansowanie tych, którzy budują i przyczyniają się do naszej zdecentralizowanej przyszłości" - czytamy na stronie internetowej. Cult.DAO posiada własną kryptowalutę. Zyski z jej zakupu trafiają częściowo na finansowanie projektów zgłaszanych przez "społeczność". W skrócie - należąc do społeczności można zgłosić projekt zgodny z ideą organizacji i poprosić o jego finansowanie. Jeżeli projekt jest dobry i zdobędzie wystarczającą liczbę głosów - takie finansowanie otrzyma.